Сильнейший шторм обрушился на Францию, два человека погибли

Во Франции за два дня было зарегистрировано более 75 000 ударов молнии в результате мощной грозы, которая разразилась после аномальной жары. Два человека погибли – 59-летний мужчина и 12-летний ребенок – и еще 17 получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.

Гроза сопровождалась порывами ветра до 140 км/ч, падением деревьев и обрывом линий электропередач. Более 100 000 домов оказались без электричества. В Нормандии была разрушена церковная колокольня, а в Париже затопило улицы и закрыло станции метро.

Во многих департаментов объявлено оранжевое предупреждение, а парки и площади в столице остаются закрытыми.