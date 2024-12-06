Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что под влиянием англосаксов Украина сделала ошибку, отказавшись от заключения мирного соглашения с РФ весной 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинцы, на мой взгляд, поставили не на ту лошадь, выбрали не ту стратегию примерно в апреле 2022 года», – сказал он.

Он назвал предложение государственного секретаря США Энтони Блинкена о понижении в Украине призывного возраста «бесстыдным». Руководитель фракции «Слуга народа» Дэвид Арахамия отметил, что боевые действия могли бы закончиться весной 2022 года, но после консультаций с Борисом Джонсоном Киев отказался от нейтралитета.

А бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд признала, что из-за консультаций с США и Великобританией Украина не заключила соглашения с Россией. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе стамбульских соглашений.