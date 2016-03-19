Опыт Казахстана: пенсионный возраст мужчин и женщин поэтапно сравняют - до 63 лет

Новости Казахстана. В Беларуси пенсионный возраст сейчас один из самых низких в мире. На постсоветском пространстве только в нашей стране, России и Узбекистане уходят на пенсию женщины в 55 лет и мужчины в 60. А вот Казахстан за годы независимости собирается повысить возрастную планку уже во второй раз.

Казахстан одним из первых в СНГ повысил пенсионный возраст. Произошло это ещё в конце 90-ых. В итоге женщины здесь выходят на заслуженный отдых в 58 лет, мужчины в 63 года. И вот спустя почти 20 лет в стране вновь вплотную подошли к повышению пенсионного возраста.

Нововведение затронет, прежде всего, женщин и только женщин. Их пенсионный возраст будет поэтапно повышаться. Каждый год на 6 месяцев. В результате женщины будут выходить на заслуженный отдых в 63, как и мужчины. Эксперты отмечают, что это вынужденная мера.

Гульжана Карагусова, министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики Казахстан (2001-2007):

Сейчас мы уже на таком рубеже. Когда наш бюджет – это 60% затраты на социальный сектор. То есть то, что никакой отдачи не берет, социальные выплаты, которые у нас постоянно растут, и так далее. Естественно, если и дальше – государство обречено. Именно поэтому все страны без исключения, те, западные страны, уже поднимают и даже дальше поднимают (уже 67 есть) пенсионный возраст.

Чтобы усовершенствовать пенсионную систему, в стране не только увеличивают возраст выхода на заслуженный отдых, но разделяют ответственность за будущее благосостояние пенсионеров. Так, государство обязуется выплачивать гарантированную базовую пенсию, которая зависит от рабочего стажа, в свою очередь, каждый работающий откладывает на пенсию 10% своего ежемесячного заработка.

Эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста - мировая тенденция. А единый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин – это норма, которая существует в большинстве развитых стран. В целом, в Европе возраст выхода на пенсию составляет 67 лет, как и для мужчин, так и для женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.