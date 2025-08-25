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Опрос: жители Литвы оценили своё финансовое положение на 6 баллов из 10

25 августа 2025 06:50
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Жители Литвы оценили свое финансовое положение на 6 баллов из 10, это ниже среднего показателя по Евросоюзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: жители Литвы оценили своё финансовое положение на 6 баллов из 10-2

Большинство опрошенных отмечает, что им с трудом хватает на самое необходимое, а крупные покупки требуют накоплений. Согласно данным исследования Евростата, финансовое благосостояние населения Литвы составляет чуть более 52 % от валового внутреннего продукта и является одним из самых низких в Европе.

# Опрос # Международная политика

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