Опрос: жители Литвы оценили своё финансовое положение на 6 баллов из 10

Жители Литвы оценили свое финансовое положение на 6 баллов из 10, это ниже среднего показателя по Евросоюзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство опрошенных отмечает, что им с трудом хватает на самое необходимое, а крупные покупки требуют накоплений. Согласно данным исследования Евростата, финансовое благосостояние населения Литвы составляет чуть более 52 % от валового внутреннего продукта и является одним из самых низких в Европе.