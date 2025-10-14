В Литве начались масштабные комплексные учения «Удар бури-2025»

Более тысячи военнослужащих, а также призванных из запаса резервистов и сотни единиц техники. Так в Литве начались комплексные военные учения «Удар бури-2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны страны заявили, что цель маневров – проверка планомерного перехода государства с мирного на военное время и деятельности комендатур в органах местного самоуправления. По легенде учений, на побережье Балтийского моря высадился вражеский десант. Задача – организовать оборону и охрану стратегических объектов и портов. На подступах будут установлены инженерные заграждения, импровизированные минные поля, оборудованы огневые позиции.