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В Литве начались масштабные комплексные учения «Удар бури-2025»

14 октября 2025 07:13
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Более тысячи военнослужащих, а также призванных из запаса резервистов и сотни единиц техники. Так в Литве начались комплексные военные учения «Удар бури-2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве начались масштабные комплексные учения «Удар бури-2025»-2

В Минобороны страны заявили, что цель маневров – проверка планомерного перехода государства с мирного на военное время и деятельности комендатур в органах местного самоуправления. По легенде учений, на побережье Балтийского моря высадился вражеский десант. Задача – организовать оборону и охрану стратегических объектов и портов. На подступах будут установлены инженерные заграждения, импровизированные минные поля, оборудованы огневые позиции. 

# Военные учения

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