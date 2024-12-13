Жителей Германии призвали быть готовыми к блэкаутам и запастись продуктами

Немецкое федеральное ведомство гражданской обороны призывает граждан готовиться к возможным продолжительным отключениям электричества из-за гибридных атак. Об этом пишет РИА Новости.

Рене Функ, вице-президент ведомства, обратил внимание на увеличение числа атак на критически важную инфраструктуру и рекомендовал людям запастись источниками автономного света, питьевой водой, средствами личной гигиены, нескоропортящимися продуктами, радио на батарейках или динамо-машинах, а также наличностью, чтобы продержаться в течение трех дней.