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Определились все пары 1/8 финала Евро-2024 по футболу

27 июня 2024 07:14
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Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, который проводится в Германии. Встречи в рамках первого раунда плей-офф пройдут с 29 июня по 2 июля. Об этом пишет РИА Новости.

Ниже представлены пары 1/8 финала:

  1. Испания - Грузия (30 июня, Кёльн)
  2. Германия - Дания (29 июня, Дортмунд)
  3. Португалия - Словения (1 июля, Франкфурт-на-Майне)
  4. Франция - Бельгия (1 июля, Дюссельдорф)
  5. Румыния - Нидерланды (2 июля, Мюнхен)
  6. Австрия - Турция (2 июля, Лейпциг)
  7. Англия - Словакия (30 июня, Гельзенкирхен)
  8. Швейцария - Италия (29 июня, Берлин)

С 14 июня по 14 июля пройдет первенство Европы. В феврале 2022 года в связи с событиями в Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановили участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях.

# Футбол

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