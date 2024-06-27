Определились все пары 1/8 финала Евро-2024 по футболу

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, который проводится в Германии. Встречи в рамках первого раунда плей-офф пройдут с 29 июня по 2 июля. Об этом пишет РИА Новости.

Ниже представлены пары 1/8 финала:

Испания - Грузия (30 июня, Кёльн) Германия - Дания (29 июня, Дортмунд) Португалия - Словения (1 июля, Франкфурт-на-Майне) Франция - Бельгия (1 июля, Дюссельдорф) Румыния - Нидерланды (2 июля, Мюнхен) Австрия - Турция (2 июля, Лейпциг) Англия - Словакия (30 июня, Гельзенкирхен) Швейцария - Италия (29 июня, Берлин)

С 14 июня по 14 июля пройдет первенство Европы. В феврале 2022 года в связи с событиями в Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановили участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях.