Около 100 крупнейших компаний Германии объявили о сокращении рабочих мест

Более чем неприятный «подарок» готовят своим гражданам власти Германии. Около 150 тысяч человек могут встретить Новый год уже в статусе безработных. Как пишут местные СМИ, порядка 100 крупнейших компаний обнародовали планы массовых сокращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время работы лишатся 148 тысяч сотрудников. Особенность нынешней волны увольнений – ее масштаб и охват: под удар попали предприятия практически всех сфер экономики. Сокращения объявляют логистические компании, железнодорожные и авиационные перевозчики, производители автодеталей и даже IT-сектор.

Главные причины – резкий рост издержек и стремительное падение спроса на товары и услуги. Особенно тяжелая ситуация складывается в автопроме: некогда флагманская отрасль с начала года потеряла свыше 6 % рабочих мест – это почти 50 тысяч сотрудников. По оценкам экономистов, тенденция будет лишь усугубляться. Масштабы увольнений в Германии продолжат расти.