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В Польше намерены сократить финансирование негосударственных дошкольных учреждений

24 ноября 2025 18:12
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Мир готовится к Рождеству, но для миллионов семей в Польше вряд ли праздник принесет хорошие новости. В Сейме рассматривают поправки к закону о финансировании образования – эксперты уже называют их решающими для будущего частных детских садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше намерены сократить финансирование негосударственных дошкольных учреждений-2

Предлагаемое замораживание муниципальных субсидий фактически ставит под удар всю систему негосударственного дошкольного образования. Для родителей это может означать резкий рост расходов, счета увеличатся на несколько тысяч долларов. А часть учреждений и вовсе рискует закрыться, оставив семьи без альтернативы. 

Проблема касается почти полумиллиона детей, среди которых многие с особыми образовательными потребностями. Для них частные детские сады нередко становятся единственным подходящим вариантом. Неудивительно, что за считаные дни петицию в их поддержку подписали около 100 тысяч граждан, в том числе педагоги, которые предупреждают: страна стоит на пороге новой социальной проблемы.

В Польше намерены сократить финансирование негосударственных дошкольных учреждений-4

Петр Ястшембский, глава Центра перспектив негосударственного образования:
Негосударственные детские сады – это настоящее спасение для семей, которым нужны небольшие группы, дополнительная поддержка, индивидуальный подход, специалисты и альтернатива переполненным государственным учреждениям. 

Но эта альтернатива исчезнет, поскольку расходы на содержание дошкольных учреждений в следующем году вырастут, а субсидии останутся практически на том же уровне, что и в этом году. Это означает меньше мест в детсадах, худшие условия для детей, меньше занятий с терапевтами, логопедами и специалистами, конец родительской свободы выбора и риск внезапного закрытия дошкольных учреждений.

В Польше намерены сократить финансирование негосударственных дошкольных учреждений-6

По мнению экспертов, предлагаемые нововведения выглядят как дискриминация, они фактически ограничивают право родителей на свободный выбор дошкольного учреждения, закрепленный в Конституции. По сути, семьи вынуждают переводить детей в государственные детсады. 

Они в свою очередь из-за демографического кризиса в Польше массово закрываются. Только за 9 месяцев подано почти три сотни заявлений о ликвидации. В тех учреждениях, что продолжают работать, остро не хватает мест. 

В итоге родители оказываются один на один со своими проблемами: государство фактически лишает возможности обеспечить детям необходимое образование и не предлагает никакой альтернативы.

# Кризис в ЕС

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