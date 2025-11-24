В Польше намерены сократить финансирование негосударственных дошкольных учреждений

Мир готовится к Рождеству, но для миллионов семей в Польше вряд ли праздник принесет хорошие новости. В Сейме рассматривают поправки к закону о финансировании образования – эксперты уже называют их решающими для будущего частных детских садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предлагаемое замораживание муниципальных субсидий фактически ставит под удар всю систему негосударственного дошкольного образования. Для родителей это может означать резкий рост расходов, счета увеличатся на несколько тысяч долларов. А часть учреждений и вовсе рискует закрыться, оставив семьи без альтернативы. Проблема касается почти полумиллиона детей, среди которых многие с особыми образовательными потребностями. Для них частные детские сады нередко становятся единственным подходящим вариантом. Неудивительно, что за считаные дни петицию в их поддержку подписали около 100 тысяч граждан, в том числе педагоги, которые предупреждают: страна стоит на пороге новой социальной проблемы.

Петр Ястшембский, глава Центра перспектив негосударственного образования:

Негосударственные детские сады – это настоящее спасение для семей, которым нужны небольшие группы, дополнительная поддержка, индивидуальный подход, специалисты и альтернатива переполненным государственным учреждениям. Но эта альтернатива исчезнет, поскольку расходы на содержание дошкольных учреждений в следующем году вырастут, а субсидии останутся практически на том же уровне, что и в этом году. Это означает меньше мест в детсадах, худшие условия для детей, меньше занятий с терапевтами, логопедами и специалистами, конец родительской свободы выбора и риск внезапного закрытия дошкольных учреждений.