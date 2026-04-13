В Латвии прошли масштабные учения по химической защите с участием ополченцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это – добровольные формирования из гражданских лиц, выполняющие функции национальной гвардии. Более тысячи человек отрабатывали навыки выявления и устранения химических, биологических и радиологических угроз. Участники учений демонстрировали готовность действовать в сложных условиях – в лесах и у водных преград, чтобы укрепить обороноспособность страны и поддерживать высокую боеготовность ополчения.