Прямой эфир

В Латвии прошли масштабные учения по химической защите с участием ополченцев

13 апреля 2026 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Латвии прошли масштабные учения по химической защите с участием ополченцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии прошли масштабные учения по химической защите с участием ополченцев-2

Это – добровольные формирования из гражданских лиц, выполняющие функции национальной гвардии. Более тысячи человек отрабатывали навыки выявления и устранения химических, биологических и радиологических угроз. Участники учений демонстрировали готовность действовать в сложных условиях – в лесах и у водных преград, чтобы укрепить обороноспособность страны и поддерживать высокую боеготовность ополчения.

# Латвия

Другие новости рубрики

Все новости
Мощный шторм обрушился на восточные провинции Китая
13 апреля 2026 07:30

Мощный шторм обрушился на восточные провинции Китая

Великобритания разрабатывает новый оборонный план
13 апреля 2026 06:55

Великобритания разрабатывает новый оборонный план

Депутаты Сейма Литвы предложили перевести жителей страны на удаленную работу
13 апреля 2026 06:54

Депутаты Сейма Литвы предложили перевести жителей страны на удаленную работу