На Хайнане открылась крупнейшая в регионе международная выставка

Крупнейшее в Азиатско-Тихоокеанском регионе мероприятие в сфере потребления. Хайнань принимает 6-ю Китайскую международную выставку потребительских товаров. «Хайнаньское ЭКСПО» начинается 13 апреля и пройдет по 18 апреля сразу в трех городах провинции под девизом – «Открытость стимулирует мировое потребление, инновации меняют жизнь к лучшему», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная площадка – международный ЭКСПО-центр в Хайкоу. В Санье – международное яхт-шоу, а в зоне медицинского туризма – отдельная секция товаров для здоровья. Параллельно состоится 2-я конференция Хайнаньского порта свободной торговли по глобальным промышленным инвестициям.

Цзэн Жун, главный экономист и представитель агентства международного экономического развития провинции Хайнань:

В планировании выставочных экспозиций и сопутствующих мероприятий мы ориентируемся на шесть новых главных направлений потребления: экологичных, интеллектуальных, здоровых, цифровых продукции и услуг, интеллектуальной собственности, а также культурный туризм. Это позволит представить полную панораму новых сценариев потребления, современных бизнес-форматов и моделей, отличающихся технологичностью, межотраслевой интеграцией и обновленным уровнем клиентского опыта.

Ли Чжипин, заместитель начальника управления коммерции провинции Хайнань:

Для обеспечения эффективности конференции мы проведем одну масштабную комплексную презентацию, где будут централизованно представлены льготная политика Хайнаня, качественные проекты и сценарии их реализации. Также пройдут 12 специализированных мероприятий, нацеленных на развитие таких приоритетных для провинции отраслей, как биомедицина, морская экономика, аэрокосмическая промышленность и экологически чистые технологии. Кроме того, в течение года запланирован ряд инвестиционных презентаций и различных торгово-экономических встреч.