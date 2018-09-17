Оползень в Таиланде: 7 человек пропали без вести, 16 ранены

Новости Таиланда. В Таиланде семь человек пропали без вести в результате оползня. Еще 16 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В Таиланде семь человек пропали без вести в результате оползня. Еще 16 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лавина из смеси воды, почвы и камней сошла с горы на территорию лагеря беженцев 16 сентября. Причиной обвала стали сильные ливни и наводнения. В районе происшествия идет поисково-спасательная операция, разбираются развалины, которые остались на месте снесенных оползнем жилых строений.
Усиление сезонных дождей в Таиланде связано с влиянием тропического тайфуна «Мангкхут», который сейчас бушует на Филиппинах и в Гонконге.
Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»