Оползень в Таиланде: 7 человек пропали без вести, 16 ранены

Новости Таиланда. В Таиланде семь человек пропали без вести в результате оползня. Еще 16 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лавина из смеси воды, почвы и камней сошла с горы на территорию лагеря беженцев 16 сентября. Причиной обвала стали сильные ливни и наводнения. В районе происшествия идет поисково-спасательная операция, разбираются развалины, которые остались на месте снесенных оползнем жилых строений.