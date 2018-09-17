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Оползень в Таиланде: 7 человек пропали без вести, 16 ранены

17 сентября 2018 15:11
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Новости Таиланда. В Таиланде семь человек пропали без вести в результате  оползня. Еще 16 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оползень в Таиланде: 7 человек пропали без вести, 16 ранены-1

Лавина из смеси воды, почвы и камней сошла с горы на территорию лагеря беженцев 16 сентября. Причиной обвала стали сильные ливни и наводнения. В районе происшествия идет поисково-спасательная операция, разбираются развалины, которые остались на месте снесенных оползнем жилых строений.

Оползень в Таиланде: 7 человек пропали без вести, 16 ранены-4

Усиление сезонных дождей в Таиланде связано с влиянием тропического тайфуна «Мангкхут», который сейчас бушует на Филиппинах и в Гонконге.

Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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