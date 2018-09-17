Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»

Новости Беларуси. Число пострадавших от тайфуна «Мангхут» в Гонконге превысило 350 человек, четверо погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех южных прибрежных районах Китая объявлен красный уровень опасности. Тропический шторм обрушился на город 16 сентября.

Порывы ветра в Гонконге превышали 100 километров в час. Ураган сметал все на своем пути, в результате многие районы затоплены.

Эми Лоу, жительница Гонконга:

Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией. Многие деревья вырвало с корнем, а из моря принесло очень много пенопласта и пластикового мусора, который теперь нужно убирать.

Го Руивен, туристка:

Я приехала в Гонконг для осмотра достопримечательностей, но не ожидала, что столкнусь с тайфуном. Все мои планы пришлось отменить. Я не смогла выбраться из супер-шторма: не ходили автобусы, из порта не вышел ни один паром.