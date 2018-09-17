Прямой эфир

Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»

17 сентября 2018 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Число пострадавших от тайфуна «Мангхут» в Гонконге превысило 350 человек, четверо погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»-1

Во всех южных прибрежных районах Китая объявлен красный уровень опасности. Тропический шторм обрушился на город 16 сентября.

Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»-4

Порывы ветра в Гонконге превышали 100 километров в час. Ураган сметал все на своем пути, в результате многие районы затоплены.

Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»-7

Эми Лоу, жительница Гонконга:
Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией. Многие деревья вырвало с корнем, а из моря принесло очень много пенопласта и пластикового мусора, который теперь нужно убирать.

Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»-10

Го Руивен, туристка:
Я приехала в Гонконг для осмотра достопримечательностей, но не ожидала, что столкнусь с тайфуном. Все мои планы пришлось отменить. Я не смогла выбраться из супер-шторма: не ходили автобусы, из порта не вышел ни один паром.

Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»-13

Восстановить транспортное сообщение в полной мере пока не удается, отменены около 900 авиарейсов. Администрация местного аэропорта предупредила, что потребуется до двух дней, чтобы ликвидировать отставание в вылетах. На территории Гонконга открыты почти 50 временных убежищ для тех, кто остался без крова.

# Ураганы # Эми Лоу # Го Руивен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв ноутбука в метро Мадрида: видео очевидцев
17 сентября 2018 14:09

Взрыв ноутбука в метро Мадрида: видео очевидцев

Занял чужое место и набросился на соседа с кулаками: пьяный россиянин устроил дебош на борту авиарейса Минск-Москва
17 сентября 2018 08:53

Занял чужое место и набросился на соседа с кулаками: пьяный россиянин устроил дебош на борту авиарейса Минск-Москва

Швейцарские учёные выяснили, запах каких женщин кажется мужчинам наиболее приятным
17 сентября 2018 08:45

Швейцарские учёные выяснили, запах каких женщин кажется мужчинам наиболее приятным