Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»

Новости Беларуси. Число пострадавших от тайфуна «Мангхут» в Гонконге превысило 350 человек, четверо погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Число пострадавших от тайфуна «Мангхут» в Гонконге превысило 350 человек, четверо погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во всех южных прибрежных районах Китая объявлен красный уровень опасности. Тропический шторм обрушился на город 16 сентября.
Порывы ветра в Гонконге превышали 100 километров в час. Ураган сметал все на своем пути, в результате многие районы затоплены.
Эми Лоу, жительница Гонконга:
Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией. Многие деревья вырвало с корнем, а из моря принесло очень много пенопласта и пластикового мусора, который теперь нужно убирать.
Го Руивен, туристка:
Я приехала в Гонконг для осмотра достопримечательностей, но не ожидала, что столкнусь с тайфуном. Все мои планы пришлось отменить. Я не смогла выбраться из супер-шторма: не ходили автобусы, из порта не вышел ни один паром.
Восстановить транспортное сообщение в полной мере пока не удается, отменены около 900 авиарейсов. Администрация местного аэропорта предупредила, что потребуется до двух дней, чтобы ликвидировать отставание в вылетах. На территории Гонконга открыты почти 50 временных убежищ для тех, кто остался без крова.