Оплачивают до половины его стоимости. Почему жителей Парижа пересаживают на велосипеды?

Новости Франции. На улицы французской столицы после снятия карантинных мер выехало рекордное количество велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. На улицы французской столицы после снятия карантинных мер выехало рекордное количество велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За год популярность этого вида транспорта выросла почти вдвое. Ранее власти страны призывали граждан пересаживаться с машин на велосипеды. На эти цели было выделено 20 миллионов евро.
Мэр французской столицы пообещал сделать велосипед основным видом личного транспорта. В Париже и столичном регионе уже начали выплачивать субсидии на их покупку в размере половины стоимости.