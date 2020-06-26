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Оплачивают до половины его стоимости. Почему жителей Парижа пересаживают на велосипеды?

26 июня 2020 08:28
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Новости Франции. На улицы французской столицы после снятия карантинных мер выехало рекордное количество велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оплачивают до половины его стоимости. Почему жителей Парижа пересаживают на велосипеды?-1

За год популярность этого вида транспорта выросла почти вдвое. Ранее власти страны призывали граждан пересаживаться с машин на велосипеды. На эти цели было выделено 20 миллионов евро.

Оплачивают до половины его стоимости. Почему жителей Парижа пересаживают на велосипеды?-4

Мэр французской столицы пообещал сделать велосипед основным видом личного транспорта. В Париже и столичном регионе уже начали выплачивать субсидии на их покупку в размере половины стоимости.

# Велосипед # Фотофакт

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