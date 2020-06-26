Оплачивают до половины его стоимости. Почему жителей Парижа пересаживают на велосипеды?

Новости Франции. На улицы французской столицы после снятия карантинных мер выехало рекордное количество велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год популярность этого вида транспорта выросла почти вдвое. Ранее власти страны призывали граждан пересаживаться с машин на велосипеды. На эти цели было выделено 20 миллионов евро.