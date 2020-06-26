Новости США. США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок окончания запрета был предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий, от которого Соединенные Штаты отказались в одностороннем порядке.