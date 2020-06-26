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В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

26 июня 2020 08:13
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Новости России. В двух районах Иркутской области России ввели режим ЧС. Причиной стали крупные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил в общей сложности 600 гектаров тайги.

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров-1

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров-3

Первые очаги возгорания были зафиксированы еще 21 июня, однако из-за шквалистого ветра их площадь начала разрастаться. В пострадавшие районы привлекли дополнительные силы. Специалисты обещают локализовать пожары в течение двух дней.

# Пожар # Фотофакт

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