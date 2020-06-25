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В Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли

25 июня 2020 21:07
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Новости Польши. В Варшаве городской автобус упал с моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли, 27 ранены.

В Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли-1

В Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли-3

В больницы доставлены наиболее пострадавшие, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент аварии в салоне находились четыре десятка пассажиров. По непонятной пока причине автобус протаранил ограждение и упал с местного виадука. При этом машина буквально развалилась на части. Причины аварии выясняются.

# Авария # Фотофакт

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