Грозный шторм «Вифа» застал жителей Вьетнама врасплох ночью

Новости Вьетнама. На Вьетнам обрушился тропический шторм «Вифа»: есть погибшие, еще более 10 человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм начался глубокой ночью, когда люди спали. Из-за этого на спасение оставалось мало времени. Стихия привела к сильным наводнениям – подтоплена центральная часть страны, в том числе и столица – город Ханой.