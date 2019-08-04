Прямой эфир

Грозный шторм «Вифа» застал жителей Вьетнама врасплох ночью

04 августа 2019 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Вьетнама. На Вьетнам обрушился тропический шторм «Вифа»: есть погибшие, еще более 10 человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозный шторм «Вифа» застал жителей Вьетнама врасплох ночью-1

Шторм начался глубокой ночью, когда люди спали. Из-за этого на спасение оставалось мало времени. Стихия привела к сильным наводнениям – подтоплена центральная часть страны, в том числе и столица – город Ханой.

Грозный шторм «Вифа» застал жителей Вьетнама врасплох ночью-4

Ураганный ветер вырывал с корнями деревья, рушил столбы и срывал с домов крыши. Во многих районах оползни размыли дороги и парализовали транспортное движение. Прогнозы синоптиков не утешают – стихия может бушевать еще несколько дней.

Гренландия тает: виной жара и лесные пожары в Евразии

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре
04 августа 2019 11:46

В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре

Основной версией крупного пожара в центре Москвы назван поджог
03 августа 2019 18:30

Основной версией крупного пожара в центре Москвы назван поджог

Гренландия тает: виной жара и лесные пожары в Евразии
03 августа 2019 17:13

Гренландия тает: виной жара и лесные пожары в Евразии