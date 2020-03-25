Опасаясь экономического кризиса, в США и Бразилии отменят карантин

Новости мира. Об отмене карантина и возвращению к нормальной жизни начали говорить мировые лидеры, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что экономический кризис может ударить по гражданам сильнее, чем коронавирус.

Жёсткие карантинные меры грозят стране коллапсом в 30 % роста безработицы и 50 % падения ВВП.

Поэтому ограничения, связанные с эпидемией, вводиться не будут, а уже имеющиеся в ближайшее время будут отменены.