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Опасаясь экономического кризиса, в США и Бразилии отменят карантин

25 марта 2020 09:16
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Новости мира. Об отмене карантина и возвращению к нормальной жизни начали говорить мировые лидеры, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что экономический кризис может ударить по гражданам сильнее, чем коронавирус.    

Жёсткие карантинные меры грозят стране коллапсом в 30 % роста безработицы и 50 % падения ВВП.  

Поэтому ограничения, связанные с эпидемией, вводиться не будут, а уже имеющиеся в ближайшее время будут отменены.

Опасаясь экономического кризиса, в США и Бразилии отменят карантин-1

По словам президента США, из-за гриппа каждый год умирают тысячи людей, но никогда из-за этого не приходилось останавливать всю страну.   

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Опасаясь экономического кризиса, в США и Бразилии отменят карантин-4

Трамп призвал людей выйти на работу, не забывая при этом про меры предосторожности. Так, большинство крупных американских предприятий, которые приостановили производство из-за вспышки COVID-19, должны возобновить деятельность уже к Пасхе.   

Опасаясь экономического кризиса, в США и Бразилии отменят карантин-7

Покончить с карантинными мерами и вернуться на рабочие места призвал и глава Бразилии. Жаир Болсонару назвал COVID-19 «небольшим гриппом» и раскритиковал СМИ за распространение страхов относительно эпидемии. 

# Коронавирус # Дональд Трамп # Жаир Болсонару # Фотофакт

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