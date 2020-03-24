Клинические испытания препарата от коронавируса начали проводить в США

Новости мира. С 25 марта в китайской провинции Хубэй отменяют введенный из-за коронавируса карантин, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Такое решение принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Уже с 8 апреля возобновится транспортное сообщение с Уханем, где произошла вспышка эпидемии.

С начала апреля откроются и школы Японии. При этом в учебных заведениях будут приниматься все необходимые меры предосторожности. 24 марта стало известно, что в стране разработали лекарство для лечения COVID-19. Его протестировали у 340 пациентов.

Клинические испытания препарата от пневмонии нового типа с этого дня стартовали в США. Ранее это средство хорошо зарекомендовало себя в борьбе с малярией. К слову, в стране раньше, чем предполагалось, возобновят работу крупные предприятия, а запрет на передвижение внутри Соединенных Штатов вводиться не будет.

Отметим, в мире от коронавируса исцелились уже более 102 тысяч человек.