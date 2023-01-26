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Рижские депутаты подняли сами себе зарплаты

26 января 2023 15:49
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Новости Латвии. Рижские депутаты сами подняли себе зарплаты. Причем в среднем в 1,5-2 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рижские депутаты подняли сами себе зарплаты-1

Так, мэр латвийской столицы в 2023 году будет получать не 4 тысячи евро, а почти 6,5. Повысятся доходы и у муниципальных служащих. Правда, насколько это справедливо в условиях кризиса, депутаты раздумывать не стали.

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# Экономика # Мартиньш Стакис # Новости Латвии # Фотофакт

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