Рижские депутаты подняли сами себе зарплаты

Новости Латвии. Рижские депутаты сами подняли себе зарплаты. Причем в среднем в 1,5-2 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, мэр латвийской столицы в 2023 году будет получать не 4 тысячи евро, а почти 6,5. Повысятся доходы и у муниципальных служащих. Правда, насколько это справедливо в условиях кризиса, депутаты раздумывать не стали.