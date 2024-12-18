Один человек погиб при крушении военного вертолёта в США

Один человек погиб при крушении военного вертолета в США. ЧП произошло в Калифорнии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники пограничной службы направлялись на патрулирование участка рядом с Мексикой. Но по какой-то причине борт стал терять высоту, после чего рухнул на землю. Пилот скончался до прибытия спасателей и медиков. Район крушения оцепили, специалисты выясняют причины происшествия.