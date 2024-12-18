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Bloomberg: Кит Келлог намерен посетить Киев в январе

18 декабря 2024 08:04
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Кит Келлог, выбранный на должность спецпосланника по Украине избранным президентом США Дональдом Трампом, планирует посещение Киева в январе 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Reuters.

Bloomberg: Кит Келлог намерен посетить Киев в январе-1

Фото: Pinterest

По информации агентства, после Украины Келлог направится в ряд других стран ЕС. Посещение Российской Федерации эмиссаром в данный момент не планируется. Однако, как указано в материале, маршрут еще полностью не утвержден, в него могут быть внесены изменения.

Ожидается, что целью встреч станет «сбор фактов» от имени новой администрации избранного президента Штатов Трампа, а не на осуществление интенсивного переговорного процесса.

# Международная политика # Дональд Трамп

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