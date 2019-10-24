Тысячи демонстрантов: жертвами беспорядков в Чили стали 18 жителей, около 200 пострадали

Новости Чили. В Чили не прекращаются массовые протесты . Минувшей ночью на улицы Сантьяго вышли тысячи демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате беспорядков достигло 18 человек, еще около 200 пострадали. Чтобы разогнать протестующих, полиция применила слезоточивый газ. Из-за напряженной ситуации власти пятый день подряд вводят в регионе комендантский час.

Напомним, протесты в стране начались в начале октября после повышения цен на проезд в метро. Чуть позже мирные акции переросли в столкновения с полицией. Демонстранты не прекратили бунт даже несмотря на то, что президент страны предложил ряд мер и пообещал направить более миллиарда долларов на решение социальных проблем.