Во Франции из-за ливней затопило десятки зданий, жители массово покидают свои дома

Новости Франции. На юге Франции бушует непогода. В шести департаментах страны объявлен предпоследний – оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покинуть свои дома были вынуждены сотни человек. Ливни и сильный ветер обрушились на страну в конце минувшей недели. В результате разгула стихии подтопленными оказались десятки зданий.

В городе Безье за сутки выпало более 240 мм осадков – такого там не было за всю историю наблюдений. Сильные порывы ветра вырывали с корнем деревья. Движение на некоторых дорогах региона заблокировано. Нарушено также железнодорожное сообщение. В некоторых районах наблюдаются сбои в подаче электричества. Информации о пострадавших пока не поступало.