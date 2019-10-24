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Во Франции из-за ливней затопило десятки зданий, жители массово покидают свои дома

24 октября 2019 08:50
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Новости Франции. На юге Франции бушует непогода. В шести департаментах страны объявлен предпоследний – оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции из-за ливней затопило десятки зданий, жители массово покидают свои дома-1

Во Франции из-за ливней затопило десятки зданий, жители массово покидают свои дома-3

Покинуть свои дома были вынуждены сотни человек. Ливни и сильный ветер обрушились на страну в конце минувшей недели. В результате разгула стихии подтопленными оказались десятки зданий.

В городе Безье за сутки выпало более 240 мм осадков – такого там не было за всю историю наблюдений. Сильные порывы ветра вырывали с корнем деревья. Движение на некоторых дорогах региона заблокировано. Нарушено также железнодорожное сообщение. В некоторых районах наблюдаются сбои в подаче электричества. Информации о пострадавших пока не поступало.

Во Франции из-за ливней затопило десятки зданий, жители массово покидают свои дома-6

Во Франции из-за ливней затопило десятки зданий, жители массово покидают свои дома-8

Во Франции из-за ливней затопило десятки зданий, жители массово покидают свои дома-10

# Наводнение # Фотофакт

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