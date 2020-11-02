Планируют парализовать движение на дорогах. В каких польских городах объявлены массовые демонстрации?

Новости Польши. В Польше на 2 ноября запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые демонстрации объявлены в Варшаве, Кракове и в городе Лодзь. Во Вроцлаве митингующие планируют парализовать движение на дорогах. По данным местных СМИ, к протесту присоединятся велосипедисты и автомобилисты.

В Польше запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты: люди не собираются уходить с улиц