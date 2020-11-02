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Планируют парализовать движение на дорогах. В каких польских городах объявлены массовые демонстрации?

02 ноября 2020 13:35
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Новости Польши. В Польше на 2 ноября запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируют парализовать движение на дорогах. В каких польских городах объявлены массовые демонстрации?-1

Массовые демонстрации объявлены в Варшаве, Кракове и в городе Лодзь. Во Вроцлаве митингующие планируют парализовать движение на дорогах. По данным местных СМИ, к протесту присоединятся велосипедисты и автомобилисты.

В Польше запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты: люди не собираются уходить с улиц

Планируют парализовать движение на дорогах. В каких польских городах объявлены массовые демонстрации?-4

Многочисленные акции протеста не утихают в стране почти две недели, а градус возмущения жителей только нарастает.

# Акции протеста # Фотофакт

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