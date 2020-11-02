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В США в ожидании беспорядков после выборов усиливают меры безопасности: в магазинах заколачивают витрины

02 ноября 2020 15:20
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Новости США. Соединенные Штаты Америки готовятся к основному дню голосования на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США в ожидании беспорядков после выборов усиливают меры безопасности: в магазинах заколачивают витрины-1

До главного политического события страны осталось меньше суток. Кандидаты на главный пост отправились в финальное предвыборное турне. Согласно данным соцопросов, шансы на победу Джо Байдена выше, чем у действующего президента Трампа. Тем не менее политологи заявляют, что итоговые результаты могут оказаться прямо противоположными.

В США в ожидании беспорядков после выборов усиливают меры безопасности: в магазинах заколачивают витрины-4

В ожидании возможных массовых протестов после голосования в штатах усиливают меры безопасности. Вокруг Белого дома возвели заборы, а в крупнейшие города страны направили дополнительные подразделения спецназа. Опасаясь жестких столкновений между сторонниками Трампа и Байдена, владельцы магазинов, ресторанов, гостиниц и банков заколачивают свои витрины защитными деревянными панелями.

В США в ожидании беспорядков после выборов усиливают меры безопасности: в магазинах заколачивают витрины-7

Напомним, американцам предстоит выбрать президента, вице-президента, членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторов. Возможностью отдать свой голос досрочно воспользовались более 92 миллионов жителей.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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