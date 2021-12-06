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Они преодолели тысячи километров. Миллионы бабочек превратили Мексиканское нагорье в достопримечательность

06 декабря 2021 10:40
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Новости Мексики. Миллионы бабочек прилетели в Мексику для зимней миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Они преодолели тысячи километров. Миллионы бабочек превратили Мексиканское нагорье в достопримечательность-1

Они преодолевают тысячи километров, спасаясь от холодных зим Канады и северной части Соединенных Штатов, чтобы впасть в спячку и размножаться. Каждый год своим присутствием бабочки превращают Мексиканское нагорье в туристическую достопримечательность.  

Они преодолели тысячи километров. Миллионы бабочек превратили Мексиканское нагорье в достопримечательность-4

Однако, по сообщениям Всемирного фонда дикой природы, в последние годы изменение климата сильно повлияло на их популяцию. Поэтому для их защиты нагорье, где проходит зимовка насекомых, включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

# Насекомые # Фотофакт

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