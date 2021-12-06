Они преодолели тысячи километров. Миллионы бабочек превратили Мексиканское нагорье в достопримечательность

Новости Мексики. Миллионы бабочек прилетели в Мексику для зимней миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Миллионы бабочек прилетели в Мексику для зимней миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они преодолевают тысячи километров, спасаясь от холодных зим Канады и северной части Соединенных Штатов, чтобы впасть в спячку и размножаться. Каждый год своим присутствием бабочки превращают Мексиканское нагорье в туристическую достопримечательность.
Однако, по сообщениям Всемирного фонда дикой природы, в последние годы изменение климата сильно повлияло на их популяцию. Поэтому для их защиты нагорье, где проходит зимовка насекомых, включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.