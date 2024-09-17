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Грузинский парламент принял закон против пропаганды ЛГБТ

17 сентября 2024 12:59
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Грузинский парламент одобрил закон, запрещающий, в том числе, пропаганду ЛГБТ, однополые браки, смену пола и собрания, пропагандирующие отношения между представителями одного пола. Об этом пишет РИА Новости.

Закон поддержали 84 депутата от правящей партии «Грузинская мечта», а оппозиционные партии в заседании не участвовали. Законопроект запрещает медицинское вмешательство, касающееся смены пола, и запрещает трансляцию однополых интимных сцен по телевизору.

Он также вводит запрет на публичные собрания и манифестации, связанные с продвижением прав ЛГБТ, и запрещает просмотр фильмов с гомосексуальным содержанием в кинотеатрах для лиц моложе 18 лет. 

Закон вступит в силу немедленно после того, как будет подписан главой государства и опубликован на сайте Законодательного вестника страны.

# Международная политика

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