Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?

Новости Испании. В эти минуты вершится судьба Испании, какой мы ее знаем. Парламент Каталонии готовится в одностороннем порядке объявить о независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За отделение от Мадрида жители автономии проголосовали 1 октября на референдуме – 90 % высказались за уход из испанской семьи. Руководители королевства против, в Барселону направлены целые отряды полиции и техника. Брюссель осторожен в комментариях.

Рожденные 1 октября. Парламент Каталонии готовится сказать si независимости и adios короне и Мадриду. Испанское правительство по-прежнему не согласно – обещают «жесткий ответ на нарушение Конституции».

Луис де Гиндос, министр экономики Испании:

Позицию Мадрида поддерживают все в Европе. Каталония не просто просит независимости. Она в открытую поднимает восстание против закона. Основ, на которых стоит не только Испания, но и вся Европа.

И все же Барселона, да и весь регион готовы потерять многое ради свободы. Из промышленного центра уходят крупные корпорации – бизнес боится за капитал. Ранее один из безопаснейших регионов Испании теперь похож на столкновение двух желто-красных волн – и каталонская Estelada (неофициальный флаг каталонских земель) в большинстве.

В эти минуты заседает парламент автономии, однако полиция загодя оцепила здание – оттуда президент генералитета Каталонии Карлес Пучдемон вполне может уехать в наручниках. И все же для многих имя «главного демократа Испании» –ассоциация с народной свободой, даже если за нее он потеряет собственную.

Горожане:

Сегодня – великий день для Каталонии. Испании не испортить его. У нас, каталонцев, есть причина хотеть отделения. Мы хотим поменять прописку – и сделаем это.

Иногда приходит время сказать: «До свидания». Никто не хочет воевать и ссориться Мадридом. Просто людям надоело быть с Мадридом. Они хотят нового, и тогда уйти – это самая правильная мысль.