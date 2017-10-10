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В Анкаре правоохранители разогнали участников несогласованной демонстрации

10 октября 2017 14:48
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Новости Турции. Водометы, пластиковые пули и слезоточивый газ – правоохранители Анкары разогнали участников несогласованной демонстрации. Акция, посвященная второй годовщине самого крупного теракта в истории страны, была запрещена властями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на это, около 150 человек пытались прорваться к месту взрыва. Семеро были взяты полицией под стражу.

Напомним, 10 октября 2015 года два смертника активировали бомбы в районе железнодорожного вокзала Анкары. Жертвами атаки стали 102 участника митинга против всплеска насилия.

# Акции

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