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«Он сильный человек». Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике

18 декабря 2025 10:30
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«Он сильный человек». Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике-0

В интервью телеканалу Newsmax лидер Беларуси Александр Лукашенко назвал Президента РФ Владимира Путина «волкодавом» в политике, отметив, что «он сильный человек». Об этом информирует пресс-служба главы государства.

«В политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек», – сказал Президент.

По словам Лукашенко, Путин обладает хорошими личными качествами и уже долгое время успешно руководит Россией.
Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Лукашенко заметил, что в 2019 году он казался ему «вменяемым человеком», но малоопытным политиком, с которым он не был так близок, как с Путиным или Си Цзиньпином.

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Фото: president.gov.by

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