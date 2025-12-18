Власти Германии приняли рекордный пакет военных закупок для армии

В наше неспокойное время именно милитаризация – путь, который сейчас выбирают в Европе. Власти Германии сообщили, что приняли рекордный пакет военных закупок для армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выделение на эти цели 50 миллиардов евро уже одобрил бундестаг, тем самым, дав согласие на заключение Министерством обороны более 30 контрактов с оборонными предприятиями. Они предусматривают поставки экипировки и боевого снаряжения, 200 боевых машин пехоты, новейших систем противоракетной обороны, разведывательных спутников, а также других видов военной техники.

В планах и увеличение численности состава бундесвера до 460 тысяч человек. Остается добавить, что в 2026 году оборонный бюджет ФРГ увеличится примерно до 108 миллиардов евро. Это самый высокий уровень со времен окончания холодной войны.