Госдеп рекомендовал гражданам США уехать из Украины, идёт эвакуация дипломатов и их семей

Новости США. В США объявили о начале эвакуации семей дипломатов из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственный департамент разрешил наемным сотрудникам покинуть страну в добровольном порядке.

В ведомстве пояснили, что эвакуация проходит из-за «угрозы военных действий со стороны России». Госдеп рекомендовал гражданам США, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность уехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы.