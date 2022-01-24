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Госдеп рекомендовал гражданам США уехать из Украины, идёт эвакуация дипломатов и их семей

24 января 2022 09:27
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Новости США. В США объявили о начале эвакуации семей дипломатов из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственный департамент разрешил наемным сотрудникам покинуть страну в добровольном порядке.  

Госдеп рекомендовал гражданам США уехать из Украины, идёт эвакуация дипломатов и их семей-1

В ведомстве пояснили, что эвакуация проходит из-за «угрозы военных действий со стороны России». Госдеп рекомендовал гражданам США, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность уехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы.  

# Международная политика # Фотофакт

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