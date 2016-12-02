Олланд станет первым французским президентом, не претендующим на второй срок

Полной неожиданностью стало заявление нынешнего президента Франции Франсуа Олланда о том, что он не собирается претендовать на свое переизбрание на грядущих выборах.

«Я принял решение не вступать в президентскую гонку ради продления срока своих полномочий», – заявил лидер Социалистической партии Франции в телеобращении к народу.

Президент Олланд, чей политический рейтинг во Франции достиг небывало низких отметок, станет первым за всю новейшую историю страны главой государства, не претендовавшим на переизбрание.

По его собственным словам, Олланд отдает себе отчет в рисках, связанных с повторным выдвижением своей кандидатуры, и предупреждает свой народ об угрозах со стороны набирающей популярность ультраправой партии «Национальный фронт».

Одним из первых на заявление отреагировал бывший министр экономики Эммануэль Макрон, который оценил решение президента как «мужественное». Сам Макрон покинул правительство всего несколькими месяцами ранее и теперь участвует в президентской гонке, выступая как независимый центрист.

Тем не менее,

решение Олланда открывает возможность для других членов Социалистической партии Франции поучаствовать в январском отборе кандидата от партии на предстоящих президентских выборах. Скорее всего, им станет нынешний премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

На минувших выходных действующий премьер уже заявлял о своей готовности вступить в гонку за кресло президента, в то время как более четырех миллионов французских избирателей выбрали в качестве кандидата от правоцентристской партии «Республиканцы» своего бывшего премьера, Франсуа Фийона.

Выборы президента Франции состоятся в будущем году в два этапа, апрельский и майский. Последние опросы общественного мнения говорят о том, что

у Фийона есть все шансы победить в апреле, кроме того, с большим отрывом от ультраправого кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен. Мануэль Вальс, если будет выступать на выборах от социалистов, замкнет эту тройку,

а Франсуа Фийон, таким образом, продолжит борьбу за кресло в заключительном этапе.

По словам нынешнего президента Олланда, в последние несколько месяцев президентства его «единственным долгом будет продолжать управлять своей страной».

«За время моего президентства весь мир, Европа, Франция столкнулись с особенно серьезными проблемами и задачами, – сказал в своем заявлении Олланд. – В этих особенно сложных обстоятельствах я хотел бы продолжить работу над укреплением единства нации».

Находясь в президентском кресле, Франсуа Олланд приложил все свои силы на борьбу с безработицей, чьи показатели действительно стали сокращаться, но гораздо позже, чем надеялся политик.

Начиная с января 2015 года президентство Олланда стали омрачать террористические атаки в Париже, Ницце и иных уголках Франции. В связи с угрозой новых терактов, в ноябре 2015 года в стране был введен режим чрезвычайного положения, который длится до сих пор.

Во свое время, Франсуа Олланд пришел к власти с обещаниями стабильности после неспокойного президентства правоцентриста Николя Саркози.

Олланд пытался провести реформы, однако встретил неприятие со стороны левого крыла Социалистической партии.

В октябре он подвергся жесткой критике после того, как в книге «Президент не должен был этого говорить…» журналистами газеты «Le Monde» были раскрыты нелицеприятные высказывания политика.

Среди прочего, Олланд говорил о том, что в судебной системе Франции «полно трусов», и назвал своих левых оппонентов «толпой идиотов».

(«Би-би-си»)