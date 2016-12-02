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ООН: численность населения Земли возросла до 7 млрд 430 млн человек

02 декабря 2016 10:35
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ООН опубликовала последние сведения о численности населения планеты. Обнаружилось, что количество землян продолжает неуклонно расти: нас стало больше за минувший год на 1 с небольшим процент.

На планете сегодня проживает 7 миллиардов 430 миллионов человек. При этом четверть землян – это молодые люди, которым не исполнилось еще 14.

Вместе с тем, демографический рост замедляется и, вполне вероятно, прекратится уже к середине столетия: к этому моменту население земли составит что-то около 10 миллиардов. Это, впрочем, только предположение: демография остается наукой крайне неточной, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# ООН

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