ООН: численность населения Земли возросла до 7 млрд 430 млн человек

ООН опубликовала последние сведения о численности населения планеты. Обнаружилось, что количество землян продолжает неуклонно расти: нас стало больше за минувший год на 1 с небольшим процент.

На планете сегодня проживает 7 миллиардов 430 миллионов человек. При этом четверть землян – это молодые люди, которым не исполнилось еще 14.

Вместе с тем, демографический рост замедляется и, вполне вероятно, прекратится уже к середине столетия: к этому моменту население земли составит что-то около 10 миллиардов. Это, впрочем, только предположение: демография остается наукой крайне неточной, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.