Бизнес Трампа: 144 компании в 25 странах

В то время как новоизбранный президент Америки Дональд Трамп вскоре вступит в должность, его бизнес-интересы продолжают распространяться по всему миру.

По последним данным, Трампу принадлежат 144 компании в 25-ти странах Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

В настоящее время Трамп является владельцем сети полей для гольфа в Объединенных Арабских Эмиратах, недвижимости в Индии и компаний по продажам напитков в Израиле, носящих его имя.

Некоторые из них уже вызвали ряд противоречий. К примеру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал комплекс небоскребов Трамп Тауэрс в Стамбуле после того, как Трамп предложил закрыть въезд в США мусульманам.

Однако, несмотря на долгие рассказы Трампа во время его президентской кампании, все его международные дела до конца остаются неизвестными, так как миллиардер отказался предавать огласке свои налоговые декларации.