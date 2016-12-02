К месту падения российского корабля «Прогресс» прибыли пожарные

Новости России. Пожарные прибыли к месту падения российского корабля «Прогресс». Он рухнул на землю в малонаселенном труднодоступном регионе Тувы: ни разрушений, ни пострадавших нет. Космический аппарат доставлял на МКС грузы, необходимые для обеспечения бесперебойной работы станции.

Крушение произошло из-за неисправности 3-й ступени двигателя корабля, которая на высоте в 190 километров внезапно загорелась. Среди основных причин аварии – халатность производителя. Космонавты на станции остались без новогодних и рождественских подарков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.