Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что сотрудничество между Украиной и Великобританией там исключено.

Кремль негативно оценил взаимодействие Великобритании и Украины в Азовском море, посчитав его внутренним морем России. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Украину, чтобы подписать договор о 100-летнем сотрудничестве, который предусматривает военное сотрудничество и укрепление безопасности на Черном, Азовском и Балтийском морях.

Кроме того, соглашение позволит Великобритании стать «предпочтительным партнером» для энергетического сектора Украины и производства экологически чистой стали.