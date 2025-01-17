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«Негативно». В Кремле отреагировали на 100-летнее партнерство Лондона с Киевом

17 января 2025 10:58
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Кремль негативно оценил взаимодействие Великобритании и Украины в Азовском море, посчитав его внутренним морем России. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что сотрудничество между Украиной и Великобританией там исключено. 

«Негативно». В Кремле отреагировали на 100-летнее партнерство Лондона с Киевом-1

Фото: pixabay

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Украину, чтобы подписать договор о 100-летнем сотрудничестве, который предусматривает военное сотрудничество и укрепление безопасности на Черном, Азовском и Балтийском морях.

Кроме того, соглашение позволит Великобритании стать «предпочтительным партнером» для энергетического сектора Украины и производства экологически чистой стали.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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