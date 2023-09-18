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Окружение Саакашвили готовит госпереворот – СМИ Грузии

18 сентября 2023 13:47
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Новости Грузии. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии. Среди организаторов – бывший заместитель главы МВД страны, а ныне замглавы военной разведки Украины, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окружение Саакашвили готовит госпереворот – СМИ Грузии-1

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на службу госбезопасности. По их информации, участие в беспорядках также примут бывший член охраны третьего президента Грузии, член ближайшего окружения Саакашвили, а также командир действующего на Украине «Грузинского легиона». Запланирован переворот был на октябрь-декабрь 2023 года. Не обошлось без финансовой поддержки зарубежных стран.

# Международная политика # Михаил Саакашвили # Новости Грузии # Фотофакт

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