Новости Грузии. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии. Среди организаторов – бывший заместитель главы МВД страны, а ныне замглавы военной разведки Украины, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на службу госбезопасности. По их информации, участие в беспорядках также примут бывший член охраны третьего президента Грузии, член ближайшего окружения Саакашвили, а также командир действующего на Украине «Грузинского легиона». Запланирован переворот был на октябрь-декабрь 2023 года. Не обошлось без финансовой поддержки зарубежных стран.