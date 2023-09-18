Прямой эфир

На Черноморском побережье Болгарии нашли беспилотник с бомбой

18 сентября 2023 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Болгарии. Беспилотник с бомбой нашли на Черноморском побережье Болгарии. Прибывшая на пляж полиция оцепила территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Черноморском побережье Болгарии нашли беспилотник с бомбой-1

Как дрон оказался на берегу, пока неизвестно. По одной из версий, он упал с неба, по другой – был выброшен на берег. Об опасной находке сообщили жители села неподалеку. Сейчас фрагменты дрона изучают военные. Официальных данных о происхождении фрагментов пока нет.

# ЧП # Новости Болгарии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
СГБ Грузии сообщила, что готовится государственный переворот
18 сентября 2023 13:28

СГБ Грузии сообщила, что готовится государственный переворот

Самолёт ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море, был поднят истребитель
18 сентября 2023 12:51

Самолёт ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море, был поднят истребитель

МИД КНР назвал заявление Бербок о Си Цзиньпине провокацией
18 сентября 2023 12:28

МИД КНР назвал заявление Бербок о Си Цзиньпине провокацией