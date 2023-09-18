На Черноморском побережье Болгарии нашли беспилотник с бомбой

Как дрон оказался на берегу, пока неизвестно. По одной из версий, он упал с неба, по другой – был выброшен на берег. Об опасной находке сообщили жители села неподалеку. Сейчас фрагменты дрона изучают военные. Официальных данных о происхождении фрагментов пока нет.