На Черноморском побережье Болгарии нашли беспилотник с бомбой

Новости Болгарии. Беспилотник с бомбой нашли на Черноморском побережье Болгарии. Прибывшая на пляж полиция оцепила территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Болгарии. Беспилотник с бомбой нашли на Черноморском побережье Болгарии. Прибывшая на пляж полиция оцепила территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как дрон оказался на берегу, пока неизвестно. По одной из версий, он упал с неба, по другой – был выброшен на берег. Об опасной находке сообщили жители села неподалеку. Сейчас фрагменты дрона изучают военные. Официальных данных о происхождении фрагментов пока нет.