СГБ Грузии сообщила, что готовится государственный переворот

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о намерениях группы лиц организовать бунт с целью смены власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди авторов плана называются Георгий Лорткипанидзе, Михаил Батурин и Мамуку Мамулашвили. Ожидается, что акции начнутся в октябре-декабре, когда выйдет доклад Еврокомиссии и Евросоюза о возможном присоединении Грузии к ЕС. Один из сценариев предполагает установку палаток на центральных проспектах, блокирование государственных зданий и взрыв бомбы в палаточном городке.