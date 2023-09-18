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СГБ Грузии сообщила, что готовится государственный переворот

18 сентября 2023 13:28
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Служба государственной безопасности Грузии сообщила о намерениях группы лиц организовать бунт с целью смены власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди авторов плана называются Георгий Лорткипанидзе, Михаил Батурин и Мамуку Мамулашвили. Ожидается, что акции начнутся в октябре-декабре, когда выйдет доклад Еврокомиссии и Евросоюза о возможном присоединении Грузии к ЕС. Один из сценариев предполагает установку палаток на центральных проспектах, блокирование государственных зданий и взрыв бомбы в палаточном городке.

# Международная политика

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