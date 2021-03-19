Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Химках. Погибли три человека

Новости России. Трагедия в подмосковных Химках. В многоэтажном жилом доме прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ЧП погибли три человека, в том числе двое детей. По данным агентства ТАСС, четверо пострадавших доставили в больницу. Ударной волной выбило окна здания. Произошло обрушение перекрытий между двумя этажами. Здание в огне.

Среди наиболее вероятных причин происшествия – взрыв бытового газа. На месте работают экстренные службы. Сотрудники разбирают завалы.