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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Химках. Погибли три человека

19 марта 2021 11:53
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Новости России. Трагедия в подмосковных Химках. В многоэтажном жилом доме прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Химках. Погибли три человека-1

В результате ЧП погибли три человека, в том числе двое детей. По данным агентства ТАСС, четверо пострадавших доставили в больницу. Ударной волной выбило окна здания. Произошло обрушение перекрытий между двумя этажами. Здание в огне.

Среди наиболее вероятных причин происшествия – взрыв бытового газа. На месте работают экстренные службы. Сотрудники разбирают завалы.

# Взрыв # Фотофакт

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