Около 20 человек пострадали при стрельбе в университете США

Один человек погиб, 18 пострадали при стрельбе в университете американского штата Алабама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там мужчина проник в кампус и открыл беспорядочный огонь по студентам. Люди в панике стали выбегать из здания. Из-за этого полицейские не сразу смогли проехать на территорию. Нападавший задержан. Это 26-летний местный житель. Мотивы преступления выясняются.