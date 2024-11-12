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Около 20 человек пострадали при стрельбе в университете США

12 ноября 2024 06:38
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Один человек погиб, 18 пострадали при стрельбе в университете американского штата Алабама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 человек пострадали при стрельбе в университете США-2

Там мужчина проник в кампус и открыл беспорядочный огонь по студентам. Люди в панике стали выбегать из здания. Из-за этого полицейские не сразу смогли проехать на территорию. Нападавший задержан. Это 26-летний местный житель. Мотивы преступления выясняются.

# Криминал

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