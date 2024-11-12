В Абхазии объявлено чрезвычайное положение

Неспокойной была ночь с 11 на 12 ноября в Абхазии. В республике объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неспокойной была ночь с 11 на 12 ноября в Абхазии. В республике объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне усиленных мер безопасности возле резиденции президента прошел ряд задержаний оппозиционных нынешней власти региона деятелей. Силы безопасности блокировали несколько дорог по всей Абхазии. Местные СМИ сообщили об отключениях интернета и электроэнергии в отдельных городах. Аслан Бжания провел ночью заседание Совета безопасности. Происходящее названо «массовыми беспорядками».