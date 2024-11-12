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В Абхазии объявлено чрезвычайное положение

12 ноября 2024 06:20
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Неспокойной была ночь с 11 на 12 ноября в Абхазии. В республике объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Абхазии объявлено чрезвычайное положение-2

На фоне усиленных мер безопасности возле резиденции президента прошел ряд задержаний оппозиционных нынешней власти региона деятелей. Силы безопасности блокировали несколько дорог по всей Абхазии. Местные СМИ сообщили об отключениях интернета и электроэнергии в отдельных городах. Аслан Бжания провел ночью заседание Совета безопасности. Происходящее названо «массовыми беспорядками».

# Массовые беспорядки

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