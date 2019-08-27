Около 2 млн гектаров в огне: в Амазонии не прекращаются лесные пожары

Новости Боливии. Борьбу со стихией ведут свыше 4000 человек. Задействован в тушении и самолет-супертанкер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амазонский лес производит около 20 % мирового кислорода и играет важную роль в борьбе с изменением климата. Страны «большой семерки» направят около 20 миллионов евро на тушение пожаров в этих лесах.