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Около 2 млн гектаров в огне: в Амазонии не прекращаются лесные пожары

27 августа 2019 08:34
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Новости Боливии. Борьбу со стихией ведут свыше 4000 человек. Задействован в тушении и самолет-супертанкер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 2 млн гектаров в огне: в Амазонии не прекращаются лесные пожары-1

Амазонский лес производит около 20 % мирового кислорода и играет важную роль в борьбе с изменением климата. Страны «большой семерки» направят около 20 миллионов евро на тушение пожаров в этих лесах.

Около 2 млн гектаров в огне: в Амазонии не прекращаются лесные пожары-4

# Пожар # Фотофакт

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