КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта вновь начал работу

Контрольно‑пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта, вновь начал работу спустя почти два года простоя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данном этапе погранпереход действует в ограниченном режиме. В первый день границу в обоих направлениях пересекли по 50 человек. Все они заранее подали заявки (за сутки до пересечения) и успешно прошли дистанционную проверку израильских спецслужб.

Согласно озвученным планам, КПП будет открыт ежедневно на шесть часов. Возобновление его работы рассматривается как первый шаг к восстановлению региона. Между тем в секторе Газа сложилась острая ситуация: по данным местного Минздрава, эвакуации для лечения ожидают 20 тысяч пациентов. Среди них – дети, больные с онкологией, а также люди с острым недоеданием. Оказать им необходимую помощь на месте крайне сложно из‑за дефицита лекарств и медицинского оборудования в местных больницах.