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Охрана не даёт полиции арестовать президента Южной Кореи

03 января 2025 07:54
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В Южной Корее правоохранители никак не могут арестовать президента страны. Несмотря на то, что у следователей есть ордер на его задержание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Охрана не даёт полиции арестовать президента Южной Кореи-2

Когда полицейские, выполняя решение суда, пришли к резиденции главы государства, путь им преградили вооруженные отряды службы безопасности. Переговоры пока ни к чему не привели. Это уже не первый подобный инцидент. Ранее охрана президента вставала на пути правоохранительных органов, не дав им провести обыски в резиденции Юна, в рамках открытого против него уголовного дела. Адвокаты заявили, что считают незаконными и ордер на арест, выданный на этой неделе, и саму попытку задержания. Сейчас дворец главы государства находится в осаде, которую обеспечивают почти три тысячи полицейских. Окружной суд Сеула выдал ордер на арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который 3 декабря попытался объявить в стране военное положение, за что был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже.

# Южная Корея

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