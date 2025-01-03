Охрана не даёт полиции арестовать президента Южной Кореи

В Южной Корее правоохранители никак не могут арестовать президента страны. Несмотря на то, что у следователей есть ордер на его задержание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда полицейские, выполняя решение суда, пришли к резиденции главы государства, путь им преградили вооруженные отряды службы безопасности. Переговоры пока ни к чему не привели. Это уже не первый подобный инцидент. Ранее охрана президента вставала на пути правоохранительных органов, не дав им провести обыски в резиденции Юна, в рамках открытого против него уголовного дела. Адвокаты заявили, что считают незаконными и ордер на арест, выданный на этой неделе, и саму попытку задержания. Сейчас дворец главы государства находится в осаде, которую обеспечивают почти три тысячи полицейских. Окружной суд Сеула выдал ордер на арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который 3 декабря попытался объявить в стране военное положение, за что был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже.