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Почти 30 россиян пострадали в результате ДТП в Таиланде

03 января 2025 07:50
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В Таиланде в четверг поздно вечером случилось ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали почти 30 россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Почти 30 россиян пострадали в результате ДТП в Таиланде-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Автобус с 37 туристами, ехавшими в Паттайю, неожиданно изменил направление движения и въехал в ограждение и автомобиль Toyota Fortuner. В итоге 27 туристов получили травмы и были отправлены в больницы, остальные 10 человек не пострадали.

Автобус направлялся из провинции Районг, популярного места отдыха российских туристов. Российское посольство в Таиланде подтвердило факт инцидента, отметив, что информации о погибших нет.

# Авария # ДТП

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