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Газ в Европе подорожал более чем на 2% на первых торгах после отмены транзита через Украину

03 января 2025 07:29
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Цена газа в Европе на первых биржевых торгах после прекращения украинского транзита выросла более чем на 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Газ в Европе подорожал более чем на 2% на первых торгах после отмены транзита через Украину-2

После открытия рынка стоимость энергетических ресурсов сразу устремилась вверх, отреагировав на остановку поставок российского газа в ЕС. Отметим, 31 декабря истек срок соглашения о транзите голубого топлива через Украину. Многие европейские государства требуют перезаключить контракт, однако Киев и Брюссель выступают против. Хотя этот маршрут составляет лишь 5 % от потребностей союза, не оправившиеся от санкций против Москвы европейские страны загоняют себя в еще большие рамки.

# Международная политика # Кризис в ЕС

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