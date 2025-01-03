Газ в Европе подорожал более чем на 2% на первых торгах после отмены транзита через Украину

Цена газа в Европе на первых биржевых торгах после прекращения украинского транзита выросла более чем на 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После открытия рынка стоимость энергетических ресурсов сразу устремилась вверх, отреагировав на остановку поставок российского газа в ЕС. Отметим, 31 декабря истек срок соглашения о транзите голубого топлива через Украину. Многие европейские государства требуют перезаключить контракт, однако Киев и Брюссель выступают против. Хотя этот маршрут составляет лишь 5 % от потребностей союза, не оправившиеся от санкций против Москвы европейские страны загоняют себя в еще большие рамки.